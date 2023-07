Arturo Sánchez y Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Viernes 14 de julio de 2023, p. 7

El 1º de octubre de 2019, Xóchitl Gálvez señaló ante el Senado que tener conflictos de intereses no es delito, lo que sí se vuelve grave es no declararlos , al presentar una iniciativa de reforma a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y al Código Penal Federal en esa materia. Sin embargo, eso no se ve reflejado en la mayoría de sus declaraciones patrimoniales.

No manifestó su relación con las empresas de su familia ni que es accionista de High Tech Services, que dirige su hija Diana Vega, cuando la firma es contratista del actual gobierno, como lo ha sido de otros, a partir del sexenio de Vicente Fox, cuando Gálvez ingresó al servicio público como titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Hace una semana, cuando la senadora se registró ante el comité organizador del proceso del Frente Amplio por México como aspirante, declaró que tanto de su bolsillo como de su empresa saldrán los recursos para financiar su campaña. Recuerden que soy empresaria, tengo una lanita que me da mi negocio , expresó. Pero en sus declaraciones patrimoniales oficiales, salvo en la que presentó como jefa delegacional de Miguel Hidalgo en 2015, ha omitido mencionar que se trata de compañías de su familia. Apenas ha citado que dirigió una de esas firmas hasta 2000.

En la más reciente, como senadora, presentada el 27 de mayo de 2022, dejó sin respuesta lo relativo a participación en empresas, sociedades o asociaciones, y asentó que no recibe beneficios privados.