Cuando se le preguntó si se trata de terrorismo, López Obrador dijo que prefiere no adelantar nada. Hay que ver en sentido estricto lo que significa el terrorismo, que está más vinculado a la parte política, ideológica, y a los fanatismos, y no dar entrada, no abrir la puerta para los ultraconservadores vecinos nuestros que quieren tener excusas, pretextos para vulnerar nuestra soberanía , dijo, en referencia a los políticos republicanos estadunidenses que han exigido que los cárteles mexicanos sean considerados organizaciones terroristas y que sean combatidos por las fuerzas armadas de ese país.

De acuerdo con la información que se tiene, hablaron a ese teléfono, supuestamente en nombre de las madres buscadoras, y todo indica que no es cierto, que fue una mentira, que no fueron las madres las que llamaron , dijo el mandatario.

–¿Quieren sembrar terror? –preguntaron los reporteros.

–Sí, actuar con más violencia. Creo que eso desde luego produce mucho dolor, pero también mucho repudio de todos, de la sociedad –respondió el mandatario, quien agregó que los grupos criminales recurren con frecuencia a los ataques con explosivos.

Estamos confiscando explosivos constantemente en toda esa zona, en Michoacán, Jalisco, Guanajuato , señaló el tabasqueño y añadió que el gobierno de Jalisco está investigando y existe disposición de las autoridades federales para apoyarlo.

Se está haciendo la investigación para dar con los responsables, porque eso es otro asunto también importante. Antes había impunidad, eran los mismos, o sea, hasta se vestían de policías los delincuentes, eran lo mismo; pero no sólo eso, no se castigaba a los responsables, no se investigaba quiénes eran los que cometían los delitos. Ahora no, ahora estamos investigando.

López Obrador también se refirió al ataque armado e incendiario perpetrado el lunes en la central de abasto de Toluca, que dejó un saldo de nueve muertos y un lesionado. Resaltó que los implicados ya están detenidos, pese a que intentaron sobornar a las autoridades para que los dejaran en libertad.