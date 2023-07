La historia es que hallaron un salón, cuyo nombre no menciona Marisol Mendoza. Con sus recursos, le hicieron promoción. Pero el día de la presentación, el lugar estaba cerrado, no había nadie que las recibiera y, obvio, nada de equipo. Como en cada tocada, en un inicio, había poca audiencia esperando la apertura; sin embargo, ellas, unas 15, terminaron como magdalenas (llorando de decepción).

▲ Poco a poco lograron estar en el corazón de la gente, señala Mendoza, voz de unas 80 mujeres que forman el colectivo. Foto cortesía de César Martínez

Un nicho durante dos años

En el Candela, asegura la sonidera, tuvimos un lugar seguro, con luz, equipo, baños limpios, una estación de Metro a media cuadra . Ese señor fue su hado padrino . Ese salón fue por dos años su nicho. Ahora, han estado en festivales como el Cervantino, el de Primavera y el Bahidorá. También en inauguraciones de centros culturales.

Mendoza estima que existen unas 700 mujeres que se dedican a esto, en México y también en Estados Unidos. Aunque sean el uno por ciento de todo el gremio, poco a poco fuimos ganando lugar en el corazón de la gente .

Reconoce que ha sido un sube y baja, pero nadie les quita la emoción de ganar espacios y también, dinero, porque al inicio era nulo. Puras invitaciones... ahora sí ya hay contratos., aunque la cantidad sigue siendo menor que la de los hombres. Cuando menos hay para los cables o el regreso en taxi a nuestras casas luego de la tocada .

Destaca la satisfacción de sortear temas como el de la maternidad. Escuchar de compañeras las frases de hoy descansa mi esposo o no tengo con quién dejar a mis hijos para ir a tocar , las cuales al final se resuelven. Y también el aguantar: “Había ingenieros –aún hay– que nos critican y dicen: ‘ellas no tienen equipo, nada más son locutoras’. Había lugares en los que para tocar, nos hacían exámenes; es decir, planteaban preguntas como ¿cuántas orquestas conoces?, ¿cuántas marcas de audio hay? Preguntas para descalificarnos. Nosotras a veces nos la creíamos que nos tenían que acreditar los sonideros o ‘en el barrio no tocas; cómo te voy a prestar mi equipo o mi cabina’. Han existido personas mal plan como ingenieros que casi se acuestan arriba de sus consolas para que no las toquemos”.

Asegura que para hacerla en este ambiente, primero tuvimos que creer en nosotras y salir a hacer bailar a la gente .

Como en el barrio nos dejaron pocas opciones, llegamos a lo cultural: a las intituciones y academias y estoy feliz de su respuesta. Las musas hemos llegado gracias a que no nos dieron otra opción, ya sabes .

Buscar y encontrar no ha sido fácil, pero Musas Sonideras abraza ahora a unas 80 mujeres, la mitad de éstas de varias entidades del país.

“Somos menos del uno por ciento de la comunidad sonidera, pero estamos conociendo a otras mujeres que están dentro de la música, como ingenieras, iluminadoras, diyéis. Es bonito encotrarnos en el camino y arroparnos, porque a todas nos costó mucho. Agradezco a las pioneras que antes mencioné, porque desde hace unos 25 años aguantaron todo y jalaron a sus hijos; algunas se tuvieron que divorciar para ejercer este oficio que va de generación en generación. Gracias a su permanencia, hoy estaremos festejando seis años de cumbia. Nos vamos a juntar 33 en el Salón Los Ángeles.

Considera que la cultura sonidera tendrá que ser patrimonio de la Ciudad de México porque todo lo humano es cultura y éste es un oficio generacional que no debe morir, que debemos valorar para que no muera. Muchos oficios se han perdido porque nos avergonzamos de ellos. De tu pasión puedes hacer una profesión y pienso que todo lo humano es cultura y, nosotros, sonideros y sonideras, somos humanos y somos cultura .

Musas Sonideras invita a raspar el piso del Salón Los Ángeles mañana desde 14 hasta las 23 horas.