Viernes 14 de julio de 2023, p. 22

Nueva York. OpenAI, el creador del ChatGPT, y The Associated Press anunciaron ayer un trato para que la compañía tenga licencia sobre el archivo de noticias de Ap, y aunque no brindaron detalles admitieron que se examina el uso potencial de la inteligencia artificial para productos de noticias. El precio del acuerdo no fue revelado.

El mismo jueves se conoció que la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC, por sus siglas en inglés) abrió una investigación a OpenAI alegando que ChatGPT puede generar contenido falso y que infringió leyes de protección de los consumidores, al poner en peligro la reputación y los datos personales.

OpenAI, respaldada por Microsoft, fue notificada de la pesquisa en un cuestionario de 20 páginas. En un tuit, el director general de la compañía, Sam Altman, lamentó que la noticia acerca de la investigación fuera filtrada a los medios, lo cual no genera confianza .