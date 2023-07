De la Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 14 de julio de 2023

Me insultan por ser un jugador importante y de raza negra. Por dos cosas , dijo el delantero del Real Madrid Vinicius Jr durante su declaración por videoconferencia ante el juzgado de instrucción núme-ro 3 de Palma de Mallorca, que tuvo en abril, y fue revelada ayer por el diario español El Mundo.

No se puede hacer eso con la gente negra, la cual se ha visto afectada durante la historia de la humanidad , señaló el brasileño durante su declaración de 20 minutos, en la cual insistió que no perdona a los aficionados que profirieron esos insultos racistas; por tanto, no renuncia a la indemnización económica.

El testimonio de Vinicius, de acuerdo con la publicación difundida, indicó que a él no le importaban las maldiciones de los aficionados en las gradas, pero sí enfatizó sobre los insultos racistas. El ariete recibió varias veces este tipo de expresiones cuan-do el cuadro merengue jugaba de visitante, la última de ellas y por la que se detonó el repudio mundial fue en el partido contra el Valencia en el estadio Mestalla, en mayo.

La información de El Mundo reveló que durante el interrogatorio de la jueza, al jugador le preguntó la defensa si cuando se le llama mono es porque hace monerías .