El torero aquijotado con traje de torear alquilado –que le quedaba grande, igual que la camisa–, el cuello desabrochado y el cabello revuelto. ¡Ah, pero qué aguante del torero michoacano! Que salió en hombros y se convirtió en otro feriante más diferente.

Creo que tener duende no es para siempre; en esta tarde el duende llegó porque estaba presente la muerte, rondando por el ruedo. Isaac traía abierta la herida que no cerrará nunca. Lo inédito, lo recreado por él mismo.

El duende es el dolor mismo, la conciencia rasgada y no resignada del mal o la desgracia. La revelación de la realidad y las causas esenciales. Isaac Fonseca toreó esa tarde con duende que se reconocía en su propio espejo, asilado del público y todo lo que no fuera el toro. Era crítica interior.

Este duende apareció en la tarde como el amor: muy de cuando en cuando. El duende no se repite, como no se repite la forma del mar y su borrasca. Una raya en el agua. Los toreros actuales no tienen duende, ángel ni musa, son la repetición y la aburrición en medio de la intriga y el chisme que no valen la pena comentar.