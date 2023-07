Luis Hernández Navarro

Periódico La Jornada

Viernes 14 de julio de 2023, p. 2

A 100 años de su asesinato en Parral, Chihuahua, Pancho Villa no sólo está en la papelería oficial, sino en el centro del debate nacional. Los prejuicios y los demonios que, desde hace décadas, invoca su figura en los sectores más retardatarios del país, salieron a pasear en estos días en los medios de comunicación y en las mesas de las buenas familias.

Para armar el rompecabezas del Centauro de Norte, La Jornada conversó con Pedro Salmerón, uno de los historiadores que con mayor profundidad se han zambullido en la vida y las hazañas del caudillo. Su libro La División del Norte suscitó, de inmediato, las simpatías de Friedrich Katz y Paco Ignacio Taibo II.

El doctor Salmerón simpatiza con el caudillo y no lo oculta. Convencido de la actualidad del personaje, él ve en el villismo la potencia de los que dicen: Queremos soñar con un país libre, justo y de iguales . A continuación, partes de la conversación que tuvo La Jornada con él.

–¿Quién es Pancho Villa?

–Cuento en mi libro La División del Norte que, cuando don Abraham González lo invita a incorporarse a la Revolución, lo designa como su escolta personal en Chihuahua. Abraham González es el jefe del maderismo en Chihuahua, el hombre designado por Francisco I. Madero para encabezar la lucha armada en el estado grande. Pancho Villa tiene 32 años y la mitad de su vida había vivido a salto de mata.

“Sus primeros 16 años son los de hijo de medieros de una hacienda. De esa gente que renta la tierra al hacendado para sembrar a medias con él. Quedó huérfano de padre muy joven. Nunca tuvo educación formal. Vivió de bandolero social de poca monta unos ocho o 10 años, echado al monte por la persecución y la opresión.”

–¿Fue porque abusaron de su hermana y él se cobró venganza?

–No estamos seguros, pero él contaba esa historia. Es una historia clásica de los bandidos sociales que buscan una justificación personal para su vida bandida. Desde 1901 o 1902 buscó salir de esa vida y es albañil, es arriero, es criador de gallos finos. Creó en el suroccidente de Chihuahua una red de amistades, con gente que vive un poco al margen de la ley, odiando la opresión y a los hacendados. Como ha dirigido a grupos de gentes tanto como bandido de poca monta, como arriero, como escolta de la plata de las minas a las estaciones del ferrocarril, tiene habilidad de mando de pequeños grupos.

Es un jinete infatigable. Espléndido tirador de pistola y carabina. Es muy carismático. Se gana muy fácil a la gente. Las cualidades de Villa como dirigente revolucionario y como caudillo aparecerían en la lucha.

–Una de las versiones más extendidas sobre Pancho Villa es que era un personaje parrandero, borracho, caprichoso. Un demonio que asaltaba y violaba mujeres. ¿Qué hay de cierto en esta visión?

Los odios del revolucionario