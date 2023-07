N

unca me gustó el mote de corcholatas para designar a los posibles precandidatos de Morena a la Presidencia de la República en las elecciones de 2024. Motes y apodos suelen tener una carga peyorativa. Así que motejar de esa manera a quienes se considera militantes con capacidad ejecutoria y liderato político en este partido como para contender por la titularidad de la Presidencia no ha dejado de ser una manera de rebajar sus méritos y dignidad personal.

Como en todo fin de sexenio, y como inercia de los hábitos y costumbres fijados por el PRI, el ejercicio de inferir, imaginar, adivinar quién será el sucesor del presidente en turno se ha apoderado de los mexicanos. En un partido donde la ideología se ha resumido en un lema ( por el bien de todos, primero los pobres ) y una fórmula de catecismo ( no mentir, no robar, no traicionar ), dada la diversidad de credenda en su composición, no queda sino remitirse a la trayectoria de los personajes que han sido presentados por ese partido y sus aliados (los partidos del Trabajo y el Verde) para expresar, en una encuesta, quién debe ser el candidato que deberá abanderarlo en la contienda del próximo año.

En la decisión de que no haya debate entre los postulados (tampoco lo hubo para postularlos), sólo quienes tenemos la costumbre de informarnos por los diversos medios a la mano de aquello que han hecho –lo que ahora puedan decir será tan volátil como una bendición– los aspirantes a esa candidatura podremos llegar a definir nuestra preferencia con un mínimo de elementos racionalmente aceptables.

El imán de lo que será el voto para el aspirante a conseguir la candidatura de Morena no es precisamente este partido, sino lo que se ha denominado el obradorismo . También de esta idea se desprende otra, que le resta posibilidades a la actuación de cada uno ellos: nadie podrá llenar los zapatos de López Obrador, se oye decir. Es una idea equivocada, pues el poder de la figura presidencial en México es aún muy contundente y quien lo encarna cuenta con muchos resortes como para presumir que tiene la posibilidad de llegar o superar el umbral de conducción del actual Presidente.

Dicho lo anterior, y asumiendo que el resultado de la encuesta será el equivalente de la elección constitucional, paso a reseñar quién, por lo que ha sido y representa política y socialmente, me parece que debe protagonizar la candidatura de Morena y el gobierno de México entre 2024 y 2030.

Por la madurez que ha alcanzado la sociedad mexicana sobre el papel de la mujer en la vida pública y social de México, y la capacidad de gobierno que ha mostrado Claudia Sheinbaum, creo que ella debe ser la próxima presidente (no soy partidario de avenirse a los usos foxistas del idioma) de nuestro país.