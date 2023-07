Por ello la preeminencia de la que se ostentaba el Ejecutivo federal mexicano en el proceso de sucesión presidencial para definir al heredero se terminó. Despertar y estimular el interés de la ciudadanía por participar no es tarea sencilla, pero este novedoso asunto de sucesión política lo han logrado Morena y sus aliados, pues serán los órganos oficiales de la coalición los encargados de postular y reconocer a quien triunfe en las encuestas que se aplicarán en el territorio nacional.

n México, la principal regla no escrita del sistema político, que establecía la facultad del presidente en turno en designar a su sucesor por encima de todo, se está desmoronando.

La sucesión presidencial de 2024 tendrá otra novedad previsible: la revaluación y surgimiento de un nuevo subsistema de partidos políticos. Es evidente el debilitamiento de los tres partidos tradicionales que en este proceso se anclaron con el nombre de Frente Opositor que está tutelado por dirigentes empresariales y ex presidentes, como Carlos Salinas y Vicente Fox. Son partidos sin independencia, sin militantes y pocos electores. A diferencia de sus adversarios la candidata designada de este frente no proviene de la estructura interna partidista sino de un arreglo ajeno a la vida propia de los partidos PRI, PAN o PRD.

Como antaño, se eligió no al político con mayor respaldo y experiencia, sino a la que ha sido escogida, por razones desconocidas, en un proceso que preparó, concluyó y resolvió un grupo muy pequeño y cerrado de empresarios y ex presidentes. La noticia no es reveladora de una decisión democrática, sobre todo cuando se observa una bien orquestada operación mediática ( cargada ) para impulsar a la senadora Xóchitl Gálvez.

La democracia no debe ser el equivalente político de la libertad de mercado. Los partidos tradicionales en lugar de discutir ese nombramiento dentro de sus estructuras se sometieron a la decisión ajena y al encumbramiento de la candidata hidalguense por las columnas periodísticas ligadas a los intereses comerciales. Recurren al engaño y apuestan por una abrumadora propaganda a fin de que la candidata a la Presidencia se imponga como alternativa singular y poderosa. Tenemos, desde 2018, una oposición política arrogante y soberbia. No acepta que su manera de entender la democracia descansa en la arbitrariedad y corrupción.

Una elección presidencial exige el acuerdo de un número considerable de personas, acuerdo de inteligencias y voluntades. En México, las decisiones impositivas de las élites como el modelo del tapado están siendo superadas.

* Sociólogo e historiador. Investigador titular del Isunam