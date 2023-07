Aunque es una de las sobrevivientes de este centro de tortura y prisión ilegal y su nombre figura en los archivos históricos de Tlaxcoaque, ella manifiesta su escepticismo y sus dudas. No voy a participar en este proyecto si no se distingue claramente lo que es un memorial y un sitio de memoria; si no se rescata y se divulga la verdadera historia de todo lo que pasó ahí. Hasta ahora, en este gobierno no he visto justicia, ni del 2 de octubre del 68, después de 53 años. Ya me voy a morir, pero nunca he dejado de denunciar, siempre he juntado valor para hacerlo. Así, si me pelo antes de ver que se haga realidad la justicia, que digan: Ella dejó su testimonio .

Ella era una muchacha de provincia, de Taxco, de una familia de plateros acomodados y muy conservadores. “Me decían La pequebú”. Llegó al Distrito Federal y de allí a la poesía de Pablo Neruda y Nicolás Guillén, a conocer de la revolución cubana, la música de protesta y los hippies. En consecuencia, a las marchas de estudiantes que daban vida a los ámbitos universitarios de la época. Todo esto me bajó de mi nube rosada , dice. Y empezó su toma de conciencia social.

La famosísima Nacha

El 2 de octubre de 1968, Nacha y Tita lograron huir de la represión en Tlatelolco. Cada una logró escapar por su lado, entre balazos y cuerpos caídos. Ignacia llegó a Reforma y ahí, cerca del Sanborns de Lafragua, unas jóvenes le pagaron un taxi que la puso a salvo. Recaló en el departamento de un médico amigo suyo, Luis Cisneros Sotelo, que le brindó albergue. Hasta ahí, en la unidad habitacional de la antigua SCOP, colonia Narvarte, la fueron a detener –sin orden legal, sin motivo– agentes de civil de la temida Dirección de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia.

Al llegar a los sótanos de Tlaxcoaque la esperaban Luis Cueto Ramírez, jefe de la policía capitalina, y el subjefe Raúl Mendiolea Cerecero, ambos generales. (El primero fue destituido ese mismo año; el segundo fue nombrado jefe de la Policía Judicial en 1977.

Fue Cueto quien la recibió:

–Así que tu eres la famosísima Nacha...

–Soy Nacha. Pero no famosísima.

En respuesta recibió un bofetón de mano del jefe de la policía.

Su amigo Luis Cisneros, de quien había recibido refugio el día anterior, era amigo de un hijo de Cueto y llamó por teléfono para interceder por ella: “Por eso no me violaron, como a todas las demás mujeres que cayeron ahí. Mi tortura fue que me obligaron a presenciar la tortura de otros. Esos días los separos estaban llenos de estudiantes. Pero también muchas otras víctimas: trabajadores sexuales, carteristas. Las violaciones más brutales eran a los gays. Me obligaron a pararme detrás de la reja y vi cómo a un montón de preparatorianos que habían detenido en Tlatelolco los desnudaban, les aplicaban la picana, los golpeaban. Fueron los días más duros de mi existencia.

“Me dejaron sola en una celda. Al lado estaban una señora y su hija. Me preguntó que por qué me habían llevado. Le dije que era estudiante. ‘Uy, ya te amolaste’, me dijo”. En ese sótano, siempre sola, sin siquiera entender por qué la arrestaron, pasó seis o siete días. Antes de soltarla la amenazaron de muerte.

“Era tan ingenua, tan… nunca se me ocurrió pensar que volverían por mí”, cuenta. “Lo primero que hice al salir fue ir buscar a Tita a Ciudad Universitaria y otros sitios donde pensé que la podía encontrar. Luego regresé al departamento de mi amigo. En cuestión de días nos cayeron a todos”.

En esa oleada represiva detuvieron a decenas de líderes del movimiento, a los que se intentaban ocultar y a los que no. Me encapucharon desde el primer momento. Sé que me llevaron a unas caballerizas, quizás en el Campo Militar 1. Después a otra casa de seguridad y, finalmente, nos ingresaron a la cárcel de mujeres. Ahí sí, en todos lados fui torturada .

En el archivo de Tlaxcoaque quedó registrado el nombre de Ana Ignacia Rodríguez. En su memoria, la determinación de hacer que esa historia la conozcan las nuevas generaciones de mexicanos. Que no la olviden.