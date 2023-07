Lilian Hernández Osorio

Periódico La Jornada

Jueves 13 de julio de 2023, p. 13

En México, más de 9 mil personas fueron desplazadas de sus localidades en 2022, de las cuales, casi la mitad vivían en seis municipios de Chiapas, revelan datos recabados por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).

Del total, en Chiapas hubo 4 mil 634 personas desplazadas; le sigue Michoacán con 2 mil 507; en tercer lugar está Zacatecas, con mil 417; en cuarto, Chihuahua, 447; Guerrero, 307; Tamaulipas, 260, y Oaxaca, 30.

Los principales hallazgos de esta investigación indican que las personas se vieron forzadas a huir de sus hogares debido a la violencia perpetrada por grupos armados organizados, violencia política o por conflictos territoriales.

Está información no representa toda la realidad porque está basada en notas periodísticas, y hay muchas zonas de violencia donde no hay acceso y, por lo mismo, no existe información de ellas; hay limitaciones para tener 100 por ciento de los casos , aclaró Li-gia de Aquino Barbosa, coordinadora del área de desplazamiento interno de la CMDPDH.

La comisión detectó que casi 90 por ciento de los desplazados residían en Chiapas, Michoacán y Zacatecas; 8 mil 558 vivían en localidades de estos tres estados.

Laura Victoria Alvarado, integrante de la CMDPDH alertó que es urgente poner atención a lo que pasa en Chiapas, porque fue la entidad con más desplazamientos en 2022 , al concentrar 48.3 por ciento del total de víctimas el año pasado, quienes huyeron tanto por violaciones a los derechos humanos perpetrados por el Estado como por el actuar de grupos armados organizados y también por conflictos territoriales.

Señaló que en un solo episodio, en los municipios de Frontera Comalapa y La Trinitaria, 4 mil 250 personas huyeron de sus hogares tras enfrentamientos entre grupos armados que duraron casi 24 horas en estos municipios de la frontera con Guatemala.

De 2016 a 2022, la comisión ha registrado 386 mil 197 personas en situación de desplazamiento interno; 22 mil 110 en 2016, 20 mil 390 en 2017; 11 mil 491 en 2018, 8 mil 664 en 2019. 9 mil 741 en 2020. 28 mil 943 en 2021 y 9 mil 602 en 2022.

Desde hace cinco años, Chiapas, Chihuahua,Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Sinaloa y Zacatecas son las siete entidades con más desplazamientos forzados internos.