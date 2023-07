Jessica Xantomila

Periódico La Jornada

Jueves 13 de julio de 2023, p. 12

En audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Amnistía Internacional (AI) denunció que la aplicación CBP One, para tramitar cita de solicitud de asilo en Estados Unidos, es un obstáculo para las personas necesitadas de protección que no tienen teléfono celular o acceso a Internet, y sus múltiples fallas las obliga a esperar en la frontera de México por periodos prolongados de tiempo, donde corren peligro de sufrir graves actos de violencia y no existen condiciones de habitabilidad mínimas .

Aunque no detalló los errores en la aplicación, migrantes han señalado que existen complicaciones para ingresar, cargar credenciales y fotografías, y para corroborar la cita, y las fechas disponibles son muy espaciadas.

Mary Kapron, investigadora regional de AI para América del Norte, expuso que si bien la política del Título 42 terminó el 11 de mayo pasado, las nuevas medidas migratorias limitan drásticamente el acceso al asilo en la frontera entre Estados Unidos y México.

La aplicación CBP One en ningún caso debería ser la forma de solicitar asilo en ese país , dijo.