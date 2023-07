Claudio Bañuelos

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 13 de julio de 2023, p. 10

Aguascalientes, Ags., No sé si acepten a Claudia (Sheibaum) en Movimiento Ciudadano , respondió Marcelo Ebrard, aspirante a coordinar los comités de defensa de la Cuarta Transformación, cuando se le preguntó si tenía un plan B en caso de no resultar electo en el proceso interno de Morena.

Durante su visita a la entidad, el ex secretario de Relaciones Exteriores aseguró que él es “el único en esta contienda que ha sido sucesor del presidente (Andrés Manuel López Obrador). Yo no soy un enigma para él. Me conoce perfectamente bien. Y tuve la suerte, como soy una persona recta y derecha, de que me invitara a participar y me incluyera en la lista del corcholateo”.

Asimismo, recordó que como jefe de Gobierno de la capital del país, de 2006 a 2012, dio continuidad a los programas sociales que puso en marcha en la ciudad López Obrador, un sexenio antes.