Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Jueves 13 de julio de 2023, p. 8

De cara al proceso electoral 2023-2024, la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, señaló que el compromiso del organismo es muy alto, y advirtió a los miembros del mismo que a partir de ahora no tendrán paz ni vida, porque se dedicarán de tiempo completo a cumplir con su responsabilidad.

No podemos quedarle mal a México; no podemos quedarle mal a nuestro país, a nuestros estados que nos dieron origen, a nuestras familias, a nuestras responsabilidades de funcionarios públicos electorales: el compromiso es muy alto , afirmó en la sesión de la Junta General Ejecutiva (JGE).

Esta junta aprobó el martes el calendario y plan integral para el proceso electoral que comienza la primera semana de septiembre próximo. El documento puntualiza 612 actividades que deberá desarrollar el INE del 1º de agosto de este año al 30 de agosto de 2024.

Taddei señaló que si bien tener ese documento desde ahora les da mucha tranquilidad , también es el inicio de una etapa de gran compromiso y trabajo intenso.

“Así que gracias, Miguel Ángel (director de Organización Electoral). Yo no sé si decir ‘gracias’ o decir ‘pobres’, porque a partir de aquí ya no tenemos paz, porque ya tenemos claro qué tanto nos toca. A veces celebramos muy suave algo, como este documento, pero en realidad este documento nos está diciendo que no tenemos vida, estamos dedicados a esto. Así que sí celebro, pero también entiendo que los tiempos se empiezan a poner cada vez más difíciles.”