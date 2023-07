Enrique Méndez

Las ministras Yasmín Esquivel Mo-ssa y Loretta Ortiz Ahlf plantearon ante la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados que cualquier reforma al Poder Judicial de la Federación debe garantizar su independencia. El ministro Javier Laynez Potisek resaltó como deuda del Estado el fortalecimiento de la justicia social.

Los tres ministros asistieron ayer a la cámara a conocer las conclusiones de los conversatorios organizados por Morena para analizar el cambio de mecanismo de designación en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una reunión definida como inédita y republicana.

Esquivel Mossa recordó su llamado a reflexionar en una gran reforma estructural del Poder Judicial federal y en los estados. En el contexto del debate sobre la actuación de la SCJN y los jueces, dijo que los tribunales no debemos ser ajenos a la crítica ni desconocer que la sociedad desconfía en la impartición de justicia . Incluso consideró que los poderes Judicial y Legislativo requieren mantener el diálogo. “Ustedes hacen las leyes y nosotros las aplicamos. Somos un binomio que no puede estar divorciado… La división de poderes no significa enfrentamiento, sino colaboración y diálogo para lograr un mejor país”.