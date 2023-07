Alonso Urrutia y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Jueves 13 de julio de 2023, p. 3

El presidente Andrés Manuel López Obrador alertó que la presencia del crimen organizado en regiones de Chiapas y Guerrero fue provocada por el abandono que durante años tuvieron las comunidades, generando altos niveles de pobreza. Esto permitió a los grupos delictivos empoderarse al dar apoyos a la población para obtener su respaldo y, en paralelo, postular candidatos y lograr el control de autoridades que tuvieron en el pasado y que, en algunos casos, mantienen.

Celebró el desenlace del conflicto en Chilpancingo y exhortó a quienes viven en zonas de influencia de Los Ardillos a no dejarse manipular por este grupo, cuyas demandas principales no eran de carácter social, sino la liberación de dos de sus integrantes. No obstante, reconoció que no va a desaparecer el problema por arte de magia. Fue un avance, porque se hizo un llamado al pueblo de Guerrero, incluso a los que participaban y nos dieron su confianza .

Al referirse a Chiapas, si bien el modus operandi de grupos delictivos es similar en algunos municipios fronterizos, la selva Lacandona y del centro, subrayó que los informes de seguridad y los índices delictivos revelan que no existe una situación de descontrol y de violencia . Pero debe entenderse el pasado reciente en la entidad, pues hubo una guerra en la que se alentó la creación de grupos paramilitares que dividieron los pueblos y aún existen esas diferencias que se atienden .

Sobre el conflicto en Guerrero, destacó que la penetración del crimen organizado inició cuando el pueblo estaba completamente abandonado. Entonces ellos apoyaban, entregaban despensas y luego, como se fueron consolidando, llegaron a postular candidatos y ganar presidencias municipales. Tenían, y en algunos lugares todavía tienen, autoridades que ellos impulsaron . Los jefes de estos grupos se fueron empoderando con el tiempo en algunas regiones.

En su conferencia, consideró que el conflicto en Chilpancingo, afortunadamente se resolvió, hablándole a la gente, de que detrás de las supuestas demandas sociales está el interés de proteger a bandas de la delincuencia organizada . Consideró incluso que es posible que mucha de la gente que se manifestó a lo mejor no sabía y los movilizaron por otras razones .

–¿Sí hubo acuerdos como tal para retirar el bloqueo?

–No, se resolvió atender demandas sociales.

–¿No era eso lo que…?

–No, el fondo no era ese, el fondo es que se detuvo a dos personas y querían que se les liberara.

De cualquier manera, el Presidente consideró muy bueno que se alcanzara un acuerdo. Por ello, manifestó, hay que tener paciencia, presencia y prudencia, las tres pe .

Guerrero, Oaxaca y Chiapas son las entidades con mayores apoyos sociales de su gobierno, pues concentran buena parte de la población que vive en extrema pobreza. En este contexto, recordó la masacre de Aguas Blancas, ocurrida en el sexenio de Ernesto Zedillo, cuando se asesinó a 17 personas, lo que derivó en la remoción del entonces gobernador, Rubén Figueroa.