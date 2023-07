–Se cuenta una buena parte, pero hay todavía muchas cosas por relatar, porque evidentemente, hay personajes que no termino de mencionar, que fueron buena parte de la historia del jazz en el país, pero fue para lo que me alcanzó el momento. Intentaba abarcar lo más que pudiera, y me hubiera gustado ir a otros estados, como Tijuana, donde también hay una gran historia; donde seguro hubiera encontrado cosas muy interesantes. Pero en toda película y en todo documental siempre va a haber ciertas carencias.

“Pero esto fue para lo que me alcanzó como cineasta independiente. Es un documental de guerrilla, porque sin apoyos institucionales, se vuelve todo más complicado.

–Bien, pero hablando de lo mucho que sí se abarca, cuando se inserta este o aquel personaje, sólo se anota que es músico o locutor o periodista; y mucha gente se queda sin saber bien a bien de quién se trata. Aparece, por ejemplo, Alberto Gutiérrez, locutor. Y Alberto es mucho más que eso, produce y conduce el programa A tiempo de jazz, que se retransmite desde hace veintitantos años en varias ciudades de México, además de Buenos Aires y otras urbes de Sudamérica. La nueva generación de jazzistas no sabe quiénes fueron Mario Patrón, Jorge Martínez, Víctor Ruiz Pazos; habría que contextualizar, aunque fuese mínimamente, su lugar en esta historia. En su conjunto, Notas de una vida sería una película que sólo algunos jazzistas y algunos melómanos inmersos en el ámbito pueden disfrutar a plenitud. O emocionarse hasta las lágrimas, como aseguró una mujer en el debate de la Cineteca ¿Tú qué opinas?

–Tienes razón. Ya ahorita que me lo comentas, sí, hubiera estado bien hacerle un poco más de contexto a cada personaje que aparece; sobre todo para las personas que no conocen bien nuestro jazz o que no están tan metidos en este ámbito. Desgraciadamente así fue en su momento. De hecho, en un principio ni siquiera iba a poner los nombres, pero Ale me dijo: ‘Sí tienes que ponerlos porque hay gente que no va a saber quién es’. Son cuestiones que, de pronto, uno va aprendiendo de sus errores. Siempre son bienvenidas las críticas constructivas.”

Los interesados en adquirir este documental en blu-ray, pueden escribirle a Roberto a [email protected] o ir al Instagram @robertobolado46.

amalacara@prodigy.net.mx