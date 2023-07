C

on la novedad, mexicanos pagadores, que al cierre de mayo pasado cada uno de los 130 millones de paisanos que habitan esta heroica República –incluidos los recién nacidos– carga con una deuda cercana a 8 mil pesos –sin sumar lo que ya pagaron a lo largo de los últimos 28 años– por los pasivos del Fobaproa, es decir, el débito resultante del ilegal rescate bancario –con dinero de la nación– ordenado por Ernesto Zedillo y operado por sus dos secretarios de Hacienda: Guillermo Ortiz Martínez y José Ángel Gurría Treviño.

Como premio, al primero de ellos Zedillo lo designó gobernador del Banco de México (hueso que le duró hasta 2009, cuando, ¡sorpresa!, se fue a trabajar a un banco rescatado ) y al segundo titular de Hacienda (hasta ese momento se desempeñaba como secretario de Relaciones Exteriores) para continuar con las fechorías de su antecesor, siempre con la rigurosa instrucción presidencial: mantener inquebrantable disciplina en la política neoliberal. Mientras, los mexicanos no han dejado de pagar ni de sufrir las consecuencias del rescate de los especuladores beneficiados por la reprivatización bancaria salinista y la posterior extranjerización del sistema financiero, a la par de que los barones del dinero se han hinchado de ganancias.

Lo dijo el día de su nombramiento al frente de Hacienda: en política económica no habrá sorpresas ni improvisación , y el 26 de noviembre de 1998, Gurría compareció ante los diputados, quienes, una y otra vez, le preguntaron ¿a cuánto ascienden hoy los pasivos del Fobaproa? , y una y otra vez el funcionario se negó a informar sobre el monto respectivo. Lo más lejos que llegó fue cuando dijo que la respuesta es relativamente sencilla: el cálculo resultaría aritméticamente muy sencillo, aplicando la tasa promedio por los meses que han transcurrido hasta ahora, de manera que no se trata de ningún misterio, no necesitamos ni siquiera la calculadora para poder llegar a la cifra . Pero nada de números concretos.