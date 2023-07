N

o fue sarcasmo, fue un reto. El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a Claudio X. González y Amparo Casar, de la organización Mexicanos contra la Corrupción, que investiguen los contratos que ha recibido del gobierno la candidata doble X del Frente Amplio a la Presidencia, Xóchitl Gálvez.

Ser contratista no es un delito en sí, pero tener un cargo público, de senadora, como es el caso, y no declarar los contratos en el registro patrimonial impone preguntar, cuando menos, por qué no lo hizo. Hay huella hasta que fue la jefa de la delegación Miguel Hidalgo. En ese entonces informó ser parte de la empresa High Tech Services S.A. de C.V., pero a partir de esa fecha hasta su última declaración, transgredió la obligación legal. Actualmente tiene relación con la empresa Operación y Mantenimiento de Edificios Inteligentes S.A. de C.V., de la que forman parte su esposo, Rubén Sánchez, y su hija Diana Vega Gálvez.

Chingona

Xóchitl no negó ser contratista del gobierno. Contestó en Twitter al presidente López Obrador: “Es tan chingona mi empresa, que su gobierno la contrata, porque para eso estoy, para dar servicios a quien me quiera contratar, porque yo nunca he dado un cochupo ni nunca he dado un moche ni nada que se le parezca, ni recibo sobres amarillos. Insisto, los pagos a mi empresa son por transferencia electrónica, no son en sobres amarillos como los que sus hermanos recibían”.

Agregó: Entonces que le busque, que le revise, que cheque. Es más, quiero decirle que mi empresa es tan seria, tan profesional, que también me contrataron algunos suministros para el aeropuerto de Santa Lucía . ¡Chispas!

Los panistas son –al menos de la lengua para afuera– opositores al nuevo aeropuerto, pero no le hacen feo a los negocios. Habrá que ver si Mexicanos contra la Corrupción acepta el desafío de investigarla. Esto no invalida desde luego la averiguación que pudieran iniciar la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera.

Baja la inflación allá y aquí

La tasa de inflación de Estados Unidos bajó a 3 por ciento anualizado el mes de junio, lo cual es una buena noticia para nuestros paisanos, duramente castigados por el alza de precios de la gasolina y los alimentos. También para los mexicanos de acá, porque un sinfín de productos y servicios son de importación. Hace un año, la carestía aumentó a un nivel que no se veía en 40 años. El mismo mes de junio la inflación en México fue de 5.06 por ciento. Está a un pelito de alcanzar la meta del Banco de México. El subsidio a la gasolina, el diésel y la canasta de alimentos de primera necesidad son la clave, además de la política de tasas de interés del Banco de México.