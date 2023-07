E

l alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, y el diputado del PAN Jorge Romero Herrera, ex delegado de la misma demarcación, promovieron juicios de amparo para impedir que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) los investigue por presuntos actos de enriquecimiento ilícito en la trama conocida como cártel inmobiliario. El juzgado segundo de distrito de amparo en materia penal en la capital del país admitió a trámite la demanda de garantías, pero fijó para el día 25 de este mes la celebración de la audiencia constitucional donde determinará si concede la suspensión definitiva.

Ambos políticos han sido involucrados en la maraña de corrupción tejida por el panismo capitalino en su principal feudo. El alcalde actual fue señalado de manera directa por un testigo protegido, quien denunció que Taboada le exigió realizar obras que no le serían pagadas a fin de que las facturasen y cobrasen por ellas empresas fantasmas ligadas al PAN. Esta operación habría dado continuidad al modus operandi del hoy preso ex jefe delegacional Christian von Roehrich, cuyo gobierno autorizó la edificación irregular de viviendas adicionales en el complejo City Towers, en el que él mismo, Víctor Mendoza (hermano del diputado del PAN Luis Mendoza), el hermano de Nicias Aridjis (director general de Obras y Desarrollo Urbano de 2006 a 2018) y el suegro de Jorge Romero poseen seis departamentos; dos Roehrich y Mendoza, y otro cada uno de los siguientes mencionados. Se presume que todas estas unidades en el condominio de lujo les fueron entregadas como soborno, esquema que permitió a funcionarios y ex funcionarios panistas de Benito Juárez hacerse de cientos de propiedades en la alcaldía.