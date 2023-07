En el pleno, los magistrados argumentaron que las elecciones han cumplido los requisitos que debían tener y que no hay recursos pendientes y procedieron a declarar la validez de la elección presidencial de presidente y vicepresidente de la república , según la lectura del acuerdo que hizo el secretario del tribunal, Mario Alexander Velázquez Pérez.

Minutos antes, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), dirigida por Rafael Curruchiche, quien ha perseguido a ex funcionarios que han combatido la corrupción, ordenó que un juez suspendiera en un plazo de 24 horas la personalidad jurídica del Movimiento Semilla.

Alertó: estamos profundamente preocupados por las nuevas amenazas del Ministerio Público a la democracia electoral de Guatemala. Las instituciones deben respetar la voluntad de los votantes .

Ninguna autoridad explicó con claridad si la denuncia de la FECI y la orden judicial de suspensión a Semilla implicará que este movimiento quede impedido de ir a segunda vuelta, aunque la ley electoral establece en su artículo 92 que no podrá suspenderse un partido después de la convocatoria a una elección y hasta que ésta se haya celebrado .

Arévalo confirmó que la decisión del juez no afecta su lugar en la segunda vuelta debido a que la ley electoral establece que los partidos no pueden ser inhabilitados después de una elección. Aun así, aseguró que su equipo analiza el caso. De ninguna manera vamos a obedecer una decisión espuria e ilegal , aseguró.

La FECI alegó que existen indicios de que posiblemente más de 5 mil ciudadanos fueron adheridos ilegalmente al movimiento semilla falsificándole su letra y firma , de las 25 mil que Semilla necesitaba para constituirse como partido político. No indicó cuántas rúbricas se presentaron ante la autoridad electoral.

Arévalo negó que se haya incurrido en esa práctica y subrayó que su partido recabó las firmas con un programa de recolección nacional. Aseveró que la fiscalía se tiene que sustentar en una construcción ficticia para proceder contra su partido.

Curruchiche expuso que un ciudadano denunció en mayo de 2022 haber sido adherido ilegalmente al movimiento y que, en consecuencia, se practicaron pruebas grafológicas. Salió como conclusión que la grafía manuscrita en las hojas de adhesión presentadas por Semilla no presenta correspondencia grafonómica con la proporcionada voluntariamente por el señor Rodrigo Rodas Sanchez .

El titular de la FECI informó que se utilizó la misma firma y huella de una sola persona para varios ciudadanos y que hay incluso inscritas 12 personas fallecidas, así como firmas sin nombres y hojas alteradas .

Curruchiche fue sancionado en 2021 por el gobierno de Estados Unidos, que lo señala de obstruir la lucha anticorrupción y socavar la democracia de Guatemala. Es el abanderado de la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, también sancionada por las autoridades estadunidenses.

La Fiscalía Especial contra la Impunidad presentó esta denuncia como un nuevo caso de corrupción e impunidad denominado corrupción Semilla .

El Movimiento Semilla, fundado y liderado por Arévalo, dio la sorpresa en las urnas en unos comicios con 19 binomios presidenciales de tendencia derechista de un total de 22 participantes en la carrera electoral a la presidencia.

El también ex embajador y ex vicecanciller es hijo del ex presidente Juan José Arévalo Bermejo, quien gobernó la mitad de lo que se conoce como los Gobiernos de la Primavera, entre 1945 y 1951, y posteriormente Jacobo Árbenz, de 1951 a 1954, para impulsar proyectos progresistas basados en la inclusión de los pueblos indígenas y campesinos, pero fueron derrocados por el ejército.