Periódico La Jornada

Jueves 13 de julio de 2023, p. 26

Toronto. Décadas después de que muchos otros países desarrollados dejaron de esterilizar por la fuerza a mujeres indígenas, numerosos activistas, médicos, políticos y al menos cinco demandas colectivas alegan que esta práctica no ha desaparecido en Canadá.

Un informe del Senado del año pasado concluyó que esta horrible práctica no se limita al pasado, sino que claramente continúa en la actualidad . En mayo, un médico fue sancionado por haber esterilizado por la fuerza a una mujer indígena en 2019.

Los líderes indígenas dicen que el país aún tiene que hacer frente a su problemático pasado colonial y poner fin a una práctica de décadas que se considera genocidio.

No hay cálculos sólidos sobre cuántas mujeres son esterilizadas en contra de su voluntad, pero los expertos indígenas dicen que regularmente escuchan quejas al respecto. La senadora Yvonne Boyer, cuya oficina recopila los datos disponibles, que son limitados, asegura que al menos 12 mil mujeres se han visto afectadas por esta práctica desde la década de 1970.

Cada vez que hablo con una comunidad indígena, me abruma la cantidad de mujeres que me dicen que sufrieron una esterilización forzada , declara Boyer, quien tiene ascendencia indígena metis, en una entrevista con The Associated Press.

Durante las últimas siete décadas, miles de mujeres indígenas canadienses fueron esterilizadas coercitivamente, de acuerdo con la legislación eugenésica, que las consideraba inferiores.

Los Convenios de Ginebra describen la esterilización forzada como un tipo de genocidio y crimen contra la humanidad y el gobierno canadiense ha condenado la esterilización forzada en otros lugares, incluso de mujeres uigures en China.