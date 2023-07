Reuters, Afp, Sputnik y Dpa

Moscú. El jefe de la inteligencia exterior rusa, Sergei Naryshkin, afirmó ayer que él y su par de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), William Burns, habían discutido qué hacer con Ucrania en una conversación telefónica a fines del mes pasado, informó la agencia de noticias rusa TASS.

Los periódicos The New York Times y The Wall Street Journal informaron el 30 de junio que Burns había llamado a Naryshkin para asegurar al Kremlin que Estados Unidos no tenía nada que ver con el breve motín protagonizado una semana antes por el jefe de los mercenarios rusos, Yevgueni Prigozhin, y sus combatientes de Wagner.

Naryshkin confirmó que Burns planteó los acontecimientos del 24 de junio , cuando los mercenarios tomaron el control de la sureña Rostov del Don, y avanzaron hacia Moscú antes de llegar a un acuerdo con el Kremlin para poner fin a la revuelta.

Sin embargo, aclaró que durante la mayor parte de la llamada, que duró cerca de una hora, consideramos y discutimos qué hacer con Ucrania . La CIA no hizo ningún comentario al respecto.

Burns y Naryshkin han mantenido una línea de comunicación desde que comenzó la guerra de Ucrania en un momento en que otros contactos directos entre Moscú y Washington están en situación mínima, con las relaciones en su punto más bajo desde la crisis de los misiles en Cuba de 1962.

Naryshkin declaró a Tass que las negociaciones sobre la guerra serán posibles en algún momento. La agencia no especificó si esto formaba parte de su conversación con Burns.