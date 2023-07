▲ No quería hacer la historia de un músico virtuoso, sino de alguien que se da cuenta de que necesita trabajar más en su oficio. Foto de la cinta

Julián tiene miedo y pasión por perseguir la trompeta y la música, entonces se pregunta qué pasa si se avienta por sus sueños, si vale la pena perseguirlos. Esta es la traducción de mi historia con el cine; yo me preguntaba si vale la pena estudiarlo, lanzarse y entrarle a todo , señaló en entrevista.

La idea de Fabián, sin embargo, no tenía en mente una historia de triunfo instantáneo, no quería hacer la historia de un músico virtuoso a quien lo único que le falta es la trompeta , explicó. Por eso la cinta muestra a un protagonista que tras vencer su primera barrera, la de no tener su instrumento, descubre que le hace falta mucho trabajo pues emitir sonidos es más complicado de lo que había imaginado.

Como migrante, también tenía la intención de mostrar una faceta del país a su juicio poco vista en el exterior. “Quería enseñar esta belleza de México, una cara de México que no se conoce tanto. No todo es narcos, drogas, desierto, entonces quería agregarle un tono nostálgico”, contó.

Lograr su primera producción no fue fácil, especialmente al buscar recursos y productores. El cine es un trabajo en equipo, no se puede hacer solo. Por más que yo lo haya escrito y dirigido no hubiera sido posible sin el equipo , sostuvo.

Palacios desea que Azar llegue a otros encuentros de cine en otros países antes de publicar el corto. Espera que su trabajo esté disponible entre finales de este año y principios del próximo.