Periódico La Jornada

Jueves 13 de julio de 2023, p. 7

Los Ángeles. Con la nueva serie de Steven Soderbergh, Full Circle (Círculo cerrado), que se estrena en HBO-Max, es posible dejar de lado el celular o la tableta y concentrarse. No es una producción que se pueda ver en segundo plano.

Se estrena y presenta a un gran elenco que incluye a Claire Danes, Dennis Quaid, Jharrel Jerome y Zazie Beets. Es una historia sobre las consecuencias de un secuestro fallido, planeado por venganza, y los secretos que lo causaron. Hay muchos personajes y varios hilos argumentales que seguir.

Le exige al espectador que preste atención , comunicó Soderbergh. En la historia suceden muchas cosas, especialmente en los primeros dos episodios, pero te llevará a un lugar muy diferente de donde empezaste .

Describe que trabajar en la serie es como ejercitar el músculo de divulgación de información. Trabajamos constantemente en el guion hasta que empezamos a rodar. Lo hicimos mientras rodábamos, después de filmar y luego filmamos un poco más .

La situación requería que los actores se adaptaran a los cambios y que fueran flexibles, lo que el elenco podía manejar, asentó Soderbergh.

Cuando le pides a alguien que haga una escena y luego entra y vuelve a hacerla y es diferente, debes ser muy preciso sobre por qué.

El director de Traffic y Sexo, mentiras y video charló con The Associated Press sobre una variedad de temas relacionados con su carrera y Hollywood.

–El Sindicato de Directores de Estados Unidos evitó recientemente una huelga al llegar a un acuerdo con los productores, pero los guionistas están en huelga y los actores podrían ser los siguientes. ¿Estás satisfecho con el acuerdo del gremio de realizadores?

–Tenemos un buen trato. Diré eso, pero es la situación más compleja a la que se ha enfrentado alguna de las partes. Sólo quiero que todos vuelvan a trabajar. El objetivo es hacer que la gente vuelva a laborar con tratos justos. Tienes un par de jugadores en el otro lado que están en un negocio en el que realmente no tienen que ganar dinero, y eso es un problema. Para Apple y Amazon, la industria del entretenimiento no es su trabajo diario, ¿cuánto les importa?

–Hiciste algunas rediciones de tu obra y las lanzaste como cajas de edición limitada. Con la eliminación del contenido de los servicios de streaming, ¿crees que los devedé podrían regresar?

–No sé. Es un tema de costos. Incluso, en el mejor de los casos de una cinta muy conocida, exitosa y sale en ese formato con extras, los números simplemente no son grandes. Vas a iTunes y ves un filme y tienen todo lo que estaría en el devedé. Raramente compro discos ahora por eso. Tengo un cajón escondido con una copia física de todo lo que he hecho.

–Eres pionero al adoptar tecnología en tu trabajo, como filmar con un iPhone. ¿Alguna vez usarías inteligencia artificial?

–¿Como herramienta? Seguro. Pero, en última instancia, hay un límite inmutable de lo que puede hacer, porque literalmente no tiene experiencia. Se alimenta de imágenes y texto. Nunca le ha pasado nada. No sabe lo que significa esperar, como hice ayer, durante 10 horas para que se reprogramara un vuelo y se vuelva a reservar. ¿Me explico? No sabe lo que significa fingir que le gusta una comida que alguien preparó. Tiene severas limitaciones como herramienta de repetición.

“Creo que es fascinante y que la comunidad creativa descubrirá rápidamente cuáles son las mejores formas de usarla, pero no le tengo miedo. Es buena para cosas como ‘muéstrame una criatura que sea una combinación de una hormiga y un delfín. Genial; ahora combínalo con un bisonte. Muéstrame un auto que sea una combinación de una tortuga y un DeLorean’”.

Recursos que aún cimbran

Soderbergh agrega: “Hice un experimento con ella y dije ‘escribe algo al estilo de Harold Pinter’. La respuesta me lo dejó claro ‘¡Oh!, realmente no entiendes a Harold Pinter’, pensé. Es sólo otra pieza de tecnología. Podría decirse que quizá termine siendo menos transformadora que otras que ahora usamos en la industria del entretenimiento. Es temprano, pero la tecnología de captura de imágenes digitales es y fue sísmica. Tengo curiosidad por ver si esto tendrá tanto impacto en la forma en que las personas realmente hacen su trabajo. Cada vez que digo esto, me atacan por no tomarlo suficientemente en serio, pero no le tengo miedo.”