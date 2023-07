Reyes Martínez Torrijos

Periódico La Jornada

Jueves 13 de julio de 2023, p. 4

El impulso para la creación literaria está en ella misma; es como poner orden en un caos, es un reto y es muy bonito , afirmó la escritora Silvia Molina, entrevistada a propósito de la redición de su novela La mañana debe seguir gris.

La narradora explicó que el título se trata de una historia de amor que plasma un homenaje y un diálogo del reconocido poeta José Carlos Becerra con la protagonista del texto, publicado ahora por el Fondo de Cultura Económica (FCE).

Molina (Ciudad de México, 1946) explicó que es una novela de ficción de tono autobiográfico: El personaje femenino no tiene nombre: no soy yo exactamente, sino una invención. Para la estructura de esta novela necesitaba crear ciertas atmósferas y, por lo mismo, meto cosas que no pasaron o no sucedieron como se contaron, si no sería una crónica o un texto de corte histórico. La ficción recrea y reinventa una realidad .

Añadió que los epígrafes en cada capítulo son versos del escritor. La protagonista está en una conversación con el escritor. Es una manera de que hablara por sí mismo y, en segundo lugar, un homenaje a José Carlos Becerra .

La novela fue editada por primera vez en 1977 bajo el sello Joaquín Mortiz y reconocida con el Premio Xavier Villaurrutia. Luego fue publicada en la colección Lecturas Mexicanas de la Secretaría de Educación Pública y Aguilar León y Cal, entre otras editoriales.

Silvia Molina reseñó que en su novela una adolescente cuenta su primera relación, en Inglaterra. “Por ser menor de edad está atada a una tía que cree que es responsable de lo que le pasa y por eso le hace la vida imposible. No le gusta ignorar con quién sale, adónde va, por qué no está con ella y prefiere salir con sus amigos.