Periódico La Jornada

Jueves 13 de julio de 2023

El escritor checo Milan Kundera, candidato al Nobel de Literatura cada año y autor de narraciones oscuras y mordaces del totalitarismo y luego de la modernidad occidental, falleció a los 94 años el martes en París, informaron por separado autoridades checas y su editor francés.

Anna Mrazova, portavoz de la Biblioteca Milan Kundera en su natal Brno, informó de manera escueta que el narrador falleció tras una prolongada enfermedad . Amigos cercanos comentaron que había perdido la memoria y desde hace tiempo su salud estaba deteriorada.

El autor, nacido en 1929, de la conocida novela La insoportable levedad del ser murió al mediodía del martes 11 de julio , precisó ayer su editor, Gallimard.

En abril pasado, unos 3 mil ejemplares del acervo del novelista fueron puestos a disposición del público en una nueva biblioteca en Brno.

A los casi dos tercios de ejemplares de Kundera, se le añadieron dibujos del escritor, artículos de prensa sobre su trabajo y el original –que data del siglo XVI– de un ensayo de Montaigne, firmado por el autor, que el también dramaturgo exiliado en Francia recibió como parte de un premio.

El novelista explicó en una ocasión: Cuando uno es joven no es capaz de concebir el tiempo como un círculo, sino como un camino que te conduce a horizontes siempre nuevos: uno no se da cuenta de que la vida sólo contiene un tema .

La obra de Kundera es una exploración profunda, humana, íntima y distante a la vez , reaccionó la primera ministra francesa Elisabeth Borne. Su homólogo checo, Petr Fiala, destacó que alcanzó a generaciones de lectores en todos los continentes. A lo largo de muchas páginas nos ayudó a descubrir quiénes somos, a encontrar un camino entre lo absurdo del mundo .

La ministra de Cultura francesa, Rima Abdul Malak, sostuvo que con él muere una de las más grandes voces de la literatura europea .

Tusquets Editores, el sello en español de Kundera, lamentó el fallecimiento del lúcido pensador que reivindicó la herencia de Cervantes y Rabelais, la relevancia de la cultura centroeuropea y la lucha de la memoria contra el olvido .

Mi ambición es decir lo que los demás no dijeron. Si no se innova no es necesario escribir , dijo el narrador, que quería conciliar la novela con la filosofía y la inteligencia, hacer que el pensamiento entre en la novela .

El novelista no tiene que rendir cuentas a nadie, salvo a Cervantes , afirmaba el autor de poco más de una quincena de obras, entre novelas, teatro y ensayos. El novelista es aquel que, como decía Flaubert, aspira a desaparecer detrás de su obra , aseguró.

El texto que le dio reconocimiento mundial, La insoportable levedad del ser, comienza con el avance de los tanques soviéticos por Praga. Alterna temas de amor y exilio, política y lo íntimo. Críticos y lectores destacaron su sentido antisoviético y el erotismo en varias de sus obras.

Esa historia sobre la libertad y la pasión, individual y colectiva, en los personajes de Tomas, Teresa y Sabina, fue adaptada al cine en 1988 por el director Philip Kaufman, con Juliette Binoche y Daniel Day-Lewis.

El cuentista, dramaturgo, ensayista y poeta inició su carrera literaria en 1967 con la publicación de la novela La broma, que atrajo a intelectuales como Jean-Paul Sartre.

Ese título comienza con un joven enviado a las minas tras hacer bromas sobre lemas comunistas y fue vetada en la entonces Checoslovaquia después de la invasión soviética de Praga en 1968, cuando Kundera perdió su empleo de profesor de cine.