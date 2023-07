D

esde hace unas semanas la aspirante por la coalición Va Por México, Xóchitl Gálvez, se ha visto en diferentes medios de comunicación narrando su origen indígena y el apoyo que tuvo en poblaciones indígenas mientras fue funcionaria pública.Valdría la pena recordar la entrevista que la periodista Blanche Petrich, de La Jornada, tuvo con la precandidata en 2001.

Petrich cita el comunicado del 1º de mayo de la Presidencia que da Xóchitl Gálvez después de la ruptura de dialogo con el EZLN, admitiendo que en la reforma en materia indígena se dejaron de lado los conceptos en los cuales se requiere profundizar . Pero el tiempo pasó y las demandas nunca se cumplieron, la ley entró en la Cámara de Diputados con Diego Fernández de Ceballos al frente para consumar la gran traición a los acuerdos de San Andrés.

Xóchitl Gálvez es inquirida por Blanche Petrich acerca de la respuesta del EZLN al llamarla traidora. Ella responde diciendo que es totalmente injusto no reconocer el esfuerzo que el Presidente había hecho para este proceso. Le apostó mucho a la paz, aun cuando todo el mundo le advertía que cedió demasiado. Yo invitaría a los compañeros indígenas primero a que hagamos este análisis y finalmente aceptar que el Congreso es un poder independiente.

Esta fue la respuesta de la titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas propuesta por el ex presidente Vicente Fox, quien había dicho en campaña que resolvería el problema en 15 minutos. Mientras la ultra del panismo se peleaba con el periodista Luis Hernández Navarro, la guerra seguía en Chiapas, los muertos y desplazados aumentaban todos los días, como lo diría la misma Xóchitl en la entrevista: Me preocupa que entre dos gentes de tanto nivel, como son Felipe Calderón y Luis Hernández Navarro, no hay acercamiento .