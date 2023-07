Las cárceles, las torturas y las humillaciones me volvieron más fuerte; me obligaron a ser una dama, aunque hice la calle, fui cabaretera y viví de noche. No me avergüenzo de nada . Cuando logró salir del círculo del trabajo sexual, entró a trabajar, como su madre, en las cocinas del Hospital General. Ahí logró pensionarse. Tiene 66 años.

Antonella y el casco de cristal

Ya para 1980, Antonella Rubens (registrada como Catalina Paz después de su transición) era una vedette muy conocida y cotizada. Su fino rostro salía en las portadas de la farándula. Tenía un contrato para una sesión de modelaje para el programa In the radio, que se grababa en el Hotel Continental. Pero en la víspera del gran evento la policía capitalina la detuvo, sin motivo, y la encerró en Tlaxcoaque.

De todas las vejaciones sufridas, la que recuerda con mayor amargura y herida fue la pérdida de su cabellera. Yo no me rapé. Me lo hizo el gobierno de México y no tenía ningún derecho a hacerlo .

Esa no fue su primera ni su última caída en los sótanos de la DIPD. “Conocí ese infierno de Tlaxcoaque cuando era estudiante y no sabía nada ni tenía idea de lo que era ser una vestida. Lo único que hacía es que me dejaba mi pelito medio largo. Ese primer encierro me desgració la vida. Mi familia me corrió de la casa. ‘Te lo buscaste’, me dijeron”.

El resto de su juventud, entre su trabajo en las esquinas y sus éxitos en los centros nocturnos, la vivió con el acoso de patrulleros y madrinas, redadas, y entradas y salidas de ese sitio de pesadilla.

Esa existencia se fue quedando atrás con los años. En la Asociación Nacional de Actores consiguió una plaza de secretaria, que desempeña hasta la fecha. Lo que nunca se quedó atrás fue el miedo a ser violentada por ser quien es y el terror al estigma. Antonella nunca le dijo a nadie, mucho menos a una institución del Estado, que había nacido varón. Fue en el marco de las actividades del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico cuando pudo, al fin, contar su verdad.

Emma Yessica Dovalí, sola contra el sistema

Siempre con sombreros y tacones altísimos, el maquillaje de Emma Yessica Dovalí define el rostro que ella decide tener. Con su ingreso a Tlaxcoaque en 1978, cuando ya había decidido no quitarse jamás la ropa de mujer que la hacía sentir plena, “pagué la factura que me cobró el sistema patriarcal por ser una destructora de lo impuesto.

Fuimos borrachas y putas. Y somos abuelas, sostenemos a nuestras familias. Somos grandes señoras porque desafiamos y superamos un sistema y una religión hetero-norma que dictaba que nosotros no merecíamos algo digno en nuestras vidas.

Es originaria del barrio de La Marranera, en la Magdalena Mixhuca, hija de la casa chica de su padre, expulsada de la secundaria por mis fachas y por ser, según ellos, un muchacho problema .

Tenía 17 años cuando una tarde estaba con unas amigas, también trans y gays, platicando en una esquina, cuando llegó la patrulla de la DIPD. “Uno me preguntó: ¿Eres hombre o mujer? Como no contesté, me detuvo. Nos levantaron a todas. Y apenas bajando la rampa del subterráneo de Tlaxcoaque, en el estacionamiento, empezaron las violaciones. Y siguieron ya en las galeras, porque nos encerraban durante días con presos violadores. Ahí adentro, aunque no quieras, te vuelves contestataria .

Calcula que estuvo un mes en Tlaxcoaque. Y salió porque abogó por ella una sobrina de su padre, que era amante de un policía judicial a quien llamaban El Dráculo.