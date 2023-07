Sostuvo que él, sin ningún espectacular, ninguna lona y sin dinero, ha llenado foros y lugares donde se presenta, como las canchas de futbol de la colonia Sauces Coalición, a donde acudió ayer.

Asimismo, mencionó que en fechas recientes han ocurrido excesos al interior del Partido Verde Ecologista de México, usando la figura del Presidente de la República. Yo no la he usado, no la voy a usar, no tengo propaganda, pero tengo la gente y aquí la gente se portó muy bien en Ecatepec; era la una de la tarde en pleno sol y la gente está lista para acompañarnos , aseguró.