Jorge A. Pérez Alfonso y Mireya Cuéllar

Corresponsal y La Jornada Baja California

Periódico La Jornada

Miércoles 12 de julio de 2023, p. 5

El pevemista Manuel Velasco Coello pidió al resto de aspirantes a coordinar los comités de defensa de la Cuarta Transformación, tanto de Morena como del Partido del Trabajo (PT), a dejar de un lado las descalificaciones y unirse a fin de defender al presidente Andrés Manuel López Obrador, pues recientemente aumentaron los ataques por parte del bloque opositor contra el primer mandatario.

De gira por Oaxaca, encabezó una asamblea informativa en Ocotlán de Morelos, y se reunió con el gobernador del estado Salomón Jara Cruz.