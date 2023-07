Carlos García

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 12 de julio de 2023, p. 5

León, Gto., La directiva del partido Morena determinará si deben ser retirados los espectaculares de los aspirantes a coordinar la defensa de la Cuarta Transformación, afirmó el ex secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

Está bien, que Morena determine, yo no he mandado poner, nada más habría que decirles a los compañeros que ya no pongan espectaculares , respondió al ser cuestionado sobre la petición del senador con licencia, Ricardo Monreal, para que la dirigencia morenista ordene retirar los anuncios de las corcholatas.

–¿Cuántos suyos hay en el país? Hemos visto varios –se le planteó.

–No tengo la menor idea –respondió el ex canciller.

–¿Los anuncios se están pagando con sus recursos?

–No.

Al momento, en Guanajuato y en otras entidades del país hay espectaculares de Claudia Sheinbaum Pardo, de Adán Augusto López y de Ebrard. Los anuncios con la imagen del ex canciller colocados en el estado promocionan su libro El camino de México.