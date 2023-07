▲ El presidente Andrés Manuel López Obrador alertó sobre una eventual campaña contra Adán Augusto López en Televisa, y que sería parte de lo mismo, traen línea. Por algo será, así dicen allá en mi pueblo, por algo será. Pero se ve, ya me di cuenta, o sea, es muy notorio que Televisa la trae contra Adán. No sé por qué razón . Foto Presidencia

El tabasqueño aseguró que 99 por ciento de los mexicanos no conocían el pasado de Gurría porque antes no se informaba. Los medios estaban totalmente apergollados, controlados, y siguen estando, nada más que ahora existen las redes sociales, la mañanera y se corre la voz, y la verdad se abre paso y llega hasta el más apartado país .

“Ya estamos preparándonos porque, como no les funcionó lo de Xóchitl, porque ese globo no voló, van –ya lo están haciendo– a destinar todas sus baterías, las van a orientar, a enfocar, a (exacerbar) la violencia.”

Recordó que precisamente cuando José Ángel Gurría fue titular de Hacienda se aprobó uno de los mayores endeudamientos para los ciudadanos: el Fobaproa, en 1998. ¿Cuánto tiempo ha pasado de 98 a la fecha? ¡Veinticinco años! ¿Qué no pueden buscar a otro? ¿Qué no tienen economistas, especialistas? ¿Tienen que regresar a los mismos? , siguió cuestionando.

Auguró que la oposición fracasará porque la gente está muy consciente , además de que este gobierno les ha dado lo que otros les quitaban, enfocando sus políticas en programas sociales y a la inversión en obras, que combinado con la inversión extranjera, ha reactivado la economía y generado empleos.

“Por eso aunque se nos lancen con todo en los medios de información, de manipulación, no pueden (…) el triunfo de los conservadores es moralmente imposible.”

Ante señalamientos de que Adán Augusto López Hernández, una de las corcholatas de Morena, estaría abusando del uso de espectaculares en distintos puntos del país, recomendó a los aspirantes de su partido no usar esos mecanismos. Ojalá y no lo hagan, que no hagan lo mismo que llevan a cabo los conservadores, que no hagan lo mismo que está haciendo Claudio X. González, que no actúen igual .

Aseguró desconocer si sus correligionarios o simpatizantes están contratando ese tipo de propaganda, pero más allá de si lo hacen o no, consideró que es actuar de manera incorrecta.

Indicó que este tipo de promoción no funciona, como tampoco el hacer caso a publicistas o aparecer en medios. Ya nada de eso ayuda. Si fuese por espectaculares, ya hubiese levantado Xóchitl, la última encuesta que vi trae 15 puntos, y vaya que le han apoyado .

En cambio planteó que la opción es asistir casa por casa, en el trato directo con las personas, recorriendo todo el país. Claro, se termina muy cansado, pero muy satisfecho, porque ahí es donde va uno estableciendo diálogo con la gente .