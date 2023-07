M

odelo para armar. Una joven estudiante, escuetamente identificada por la letra L, escribe cartas de amor al pretendiente de quien ha sido separada por un absurdo sistema de castas que le impide casarse con una persona de clase inferior a la suya. Esas cartas encontradas en una caja abandonada en un desván del Instituto de Cine y Televisión de la India, están dirigidas a un joven denominado K y aluden, no sólo a los amores contrariados de la pareja, sino en especial a la huelga estudiantil que en 2015 cuestionó en las aulas y en las calles el nombramiento a la cabeza de la vieja escuela de cine de un actor, ligado a la extrema derecha, por decisión del gobierno nacionalista del primer ministro Narendra Modi. Al registro epistolar lo acompañan una serie de videos caseros, fotografías, material de cámaras de vigilancia y anotaciones varias, a la manera de un diario íntimo. Todo ese acopio visual, organizado por medio de un montaje sobresaliente, constituye el documental Una noche de no saber nada ( A Night of Knowing Nothing, 2021), suerte también de video-ensayo, de la realizadora hindú Payal Kapadia.

Uno de los aspectos novedosos del documental de la joven cineasta es la incorporación, en una primera parte bastante hermética, de elementos subjetivos, casi oníricos, ligados a la experiencia sentimental de la protagonista, y que son el contrapunto de un registro más realista en lo que finalmente es un documental político sobre el hostigamiento y persecución de estudiantes en un país renuente a liberarse de sus prejuicios morales ancestrales. Las fuerzas policiacas refuerzan aquí una represión institucional y académica que tiene en la mira no sólo a la disidencia estudiantil, sino a minorías musulmanas identificadas con grupúsculos terroristas y que son perseguidas dentro de la misma escuela por un grupo derechista violento.