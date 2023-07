L

a inclusión del ex rector priísta José Narro Robles no debería ser motivo para formarse una primera impresión desfavorable sobre la nueva agrupación Mexicolectivo. Hay personajes de todas las filiaciones políticas, aunque es notoria la presencia del líder del Movimiento Ciudadano, Dante Delgado. Reúne a pocos empresarios, algunos deportistas y numerosos profesionistas. Podría decirse que los identifica un factor: no están satisfechos con el gobierno de la 4T y uno que otro son abiertos opositores, como el ex ministro de la Suprema Corte, José Ramón Cossío y el ex procurador general de Justicia, Ignacio Morales Lechuga. A despecho del feminismo de moda predominan los varones, aunque están afiliadas Josefina Vázquez Mota y la omnipresente candidata Dos X, Xóchitl Gálvez. La agrupación dice que en los meses recientes trabajó en la formulación de un proyecto de nación que abarca temas fundamentales: seguridad, salud, educación, etcétera.. Su propósito es entregarlo a los candidatos presidenciales. Es una estilo fino de hacer futurismo. Vale mencionar que, por separado, Morena integró un comité para elaborar el programa de su candidato y el Frente Amplio se lo encargó a José Ángel Gurría e Ildefonso Guajardo. No será vano el trabajo de Mexicolectivo porque ¡qué casualidad! MC no tiene plan. Faltan las propuestas de las poderosas asociaciones empresariales.

Pagar por no matar