Armando G. Tejeda

Periódico La Jornada

Miércoles 12 de julio de 2023, p. 25

Madrid. El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y su candidato, el presidente Pedro Sánchez, intentan recuperar el paso en la campaña de cara a los comicios generales del próximo 23 de julio tras el debate de antier, en el que la inmensa mayoría de los analistas coincidieron en un diagnóstico: salió fortalecido el líder del derechista Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, quien además parte como claro favorito para ganar la contienda.

A 12 días de la cita electoral, aún hay tiempo para remontar las encuestas y lograr reditar el actual gobierno progresista y de coalición, afirman desde el PSOE.

El único debate entre Feijóo y Sánchez era visto como una oportunidad, quizá la única, para que el actual mandatario expusiera su mensaje y defendiera su programa frente a su principal adversario. Pero las interrupciones, las medias verdades, las manipulaciones de los datos y de los hechos, hicieron imposible que el encuentro se desarrollara en el terreno de las ideas y el programa electoral de cada uno.

Sánchez, quien se mostró más enfático, incluso agresivo en las interrupciones a su rival, fue el derrotado para la mayoría de los analistas y las encuestas.

Al día siguiente del cara a cara, en la cúpula del PSOE se intentó cambiar el paso a la derrota y centrarse en los próximos días de campaña proselitista, en la que además Sánchez tendrá una intensa agenda internacional por su condición de jefe de gobierno y porque España ocupa la presidencia rotatoria de la Unión Europea.

Celebran conservadores

En cambio, desde el PP se celebró el resultado como la confirmación de que el PSOE ya no podrá remontar los casi seis puntos de diferencia en porcentaje de votos que le dan la mayoría de los sondeos, lo que se traduce en entre 20 y 40 escaños de diferencia.