Miércoles 12 de julio de 2023, p. a12

La velocidad de los jugadores de Jamaica, rival de México en las semifinales de la Copa Oro, despierta una sensación de peligro en el técnico Jaime Lozano. Tenemos que estar pendientes del contragolpe y las jugadas a balón parado, porque es ahí donde pueden hacernos daño , advirtió el Jimmy en conferencia de prensa con un antecedente que se remonta a la edición de 2017, cuando en la misma instancia los Reggae Boyz eliminaron al combinado que entonces dirigía Juan Carlos Osorio.

Si nos podemos ir al frente (en el marcador), las cosas van a cambiar bastante. De otra manera, sabemos que su forma de atacar es muy fuerte, no buscan asociarse mucho, es más un juego directo con (Michail) Antonio para bajar pelotas y empezar a correr. Pero es un rival que ha hecho una gran Copa y últimamente se le complica a la selección , continuó.

La victoria más reciente del Tricolor sobre los jamaicanos ocurrió en la Copa América de 2016, un 2-0 con goles de Javier Hernández y Oribe Peralta. A horas de volver a encontrarse en Las Vegas, la única duda de Lozano en el armado del 11 titular es la recuperación de Edson Álvarez, quien sufrió un golpe en el pasado duelo ante Costa Rica y no ha entrenado al parejo de sus compañeros.