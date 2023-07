Sin embargo, aseguró que no le gusta pensar en los números cuando está disputando un torneo y que adora el hecho de ser el adversario al que todos sueñan imponerse. Ellos quieren ganar, pero no va a suceder , sentenció con una carcajada, determinado a llegar a la final del domingo, donde podría encontrarse con Carlos Alcaraz, primera raqueta global, a quien venció en junio en París cuando el español se vio afecta-do por fuertes calambres.

Djokovic, actual número dos del orbe tras haber sido el tenista con más semanas acumuladas como número 1 de la historia, alcanzó ahora tantas semifinales de Grand Slam, 46, como el retirado Roger Federer y no ha perdido un partido en Wimbledon desde 2013.

El serbio de 36 años, quien busca su octavo título en el All England Club londinense y el Grand Slam 24 de su carrera, doblegó al ruso Andrey Rublev, séptimo del orbe, 4-6, 6-1, 6-4 y 6-3.

Wimbledon. Advirtiendo a sus rivales que no piensa dejarles ganar, Novak Djokovic pasó por decimasegunda ocasión a semifinales de Wimbledon, fase donde también estará la ucrania Elina Svitolina, más fuerte que nunca tras ser madre.

Sinner, de 21 años, ya se enfrentó al serbio en Wimblendon el año pasado, donde cayó en cuartos de final tras una impresionante remontada de Djokovic después de que el italiano se apuntó los primeros dos sets.

También Svitolina, quien se clasificó eliminando con gran determinación a la número uno mundial, la polaca Iga Swiatek por 7-5, 6-7 (5/7) y 6-2, dijo sentirse más fuerte en su regreso a las canchas desde hace tres meses.

Tengo esta enorme motivación de volver al más alto nivel. Pe-ro creo que después de haber tenido un hijo, me he convertido en una persona diferente. Veo las cosas de otra manera , añadió la ex número 3 del mundo, quien ahora ocupa el puesto 76 de la ATP.

Svitolina se enfrentará por el pase a la final con la checa Marketa Vondrousova (42), victimaria de la estadunidense Jessica Pegula (4), a la que derrotó 6-4, 2-6 y 6-4.

El mexicano Santiago González y el francés Edouard Roger-Vasselin quedaron eliminados en cuartos de final de dobles ante los alemanes Kevin Krawietz y Tim Puetz (6-4, 3-6 y 6-3).