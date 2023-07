Leonardo Mena Gil

Periódico La Jornada

Miércoles 12 de julio de 2023, p. a10

¿Por qué tardé tanto en denunciar un acto que privó mi libertad?, se pregunta la pentatleta Tamara Vega Arroyos. Lo piensa por un momento y responde. Hasta que se acaba el miedo es cuando uno puede alzar la voz , recuerda la dos veces olímpica, mientras expresa que fue víctima de su ex entrenador Sergio N.N, por presunto abuso en su adolescencia, algo que tenía que gritar a los cuatro vientos y más en un gremio, donde este tipo de prácticas son frecuentes.

“Me he enterado de muchas historias escabrosas a partir de que se dio a conocer mi tema de abuso, muchas atletas me han escrito para decirme que han pasado por algo similar. No sólo de Sergio N.N, sino de más entrenadores en otras disciplinas.

Mi caso es de los pocos que han salido a la luz, pero se me han acercado deportistas que ya demandaron, que les dio miedo hacerlo o se arrepintieron , añadió la chihuahuense.

Tuvieron que pasar 16 años para que Vega Arroyos dejará atrás un pasado que la persiguió por mucho tiempo. Trastornos alimenticios, chantajes y varias crisis la acompañaron en su camino hasta destapar su verdad, la cual quedó plasmada con la denuncia pública que presentó ayer frente a los medios de comunicación.

Esto no sólo es mi lucha, es la de muchas mujeres, de deportistas. Antes tenía vergüenza, pero hoy estoy muy orgullosa de lo que estoy haciendo , compartió la deportista de 30 años, quien se mudó a los 14 a la Ciudad de México.

Desconocimiento y temor a represalias

Desconocimiento y temor a represalias fueron dos puntos que la alejaron de acudir a las autoridades.