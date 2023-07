Fabiola Palapa Quijas

Miércoles 12 de julio de 2023, p. 4

Danzatlán: Festival Internacional de Danza, que promueve la bailarina Elisa Carrillo, celebra su sexta edición desde ayer y hasta el 18 de julio con los estrenos en México de las obras Vals, de Vasily Vainonen; Parting, de Yuri Smekalov; Take Me With You, de Robert Bondara, y Mare Crisium, de Arshak Ghalumyan.

Este año el programa del encuentro que se realizará en los municipios mexiquenses de Texcoco y Toluca, así como en la ciudad de Puebla, está conformado por 26 actividades artísticas y académicas dirigidas a todo tipo de público, entre las que destacan danza folklórica, urbana, clásica, neoclásica y contemporánea, talleres, clases especializadas y un ciclo de cine en la Cineteca Mexiquense que incluye el estreno en México de Prima, documental de la rusa Veronika Pokoptseva sobre Elisa Carrillo.

En entrevista con La Jornada, la primera bailarina del Ballet Estatal de Berlín indicó que en esta edición participarán integrantes de ballets de Finlandia, Hungría, Noruega y la República Checa. Son cuatro compañías que no habían estado en nuestra lista de invitados .

Carrillo comentó que como parte de la Gala Elisa y Amigos se estrenarán algunas obras, entre éstas Mare Crisium, del coreógrafo armenio Arshak Ghalumyan, que es una pieza de cinco mujeres.

Para mí es importante que en México se conozca el trabajo que hacen coreógrafos jóvenes de otros países, como es el caso de Ghalumyan, además de los que ya son reconocidos. En esta ocasión será la primera vez que interprete una pieza del coreógrafo francés Angelin Preljočaj, que hizo para la Ópera de París. Se trata de un dueto neoclásico muy bello , agregó Carrillo.

Desde hace 11 años la Gala Elisa y Amigos trae a México lo más destacado del ballet y este año se realizarán dos funciones: el 15 de julio en el Teatro Morelos, en Toluca, y el día 16 en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, en Texcoco.

En la gala participarán Alina Nanu y Paul Irmatov, del Ballet Nacional Checo; Michal Krcmar, del Ballet Nacional de Finlandia; Jakob Feyferlik, del Ballet Nacional de Holanda; Maria Iakovleva, del Ballet Nacional Húngaro; Yolanda Correa, del Ballet Nacional de Noruega, Yuri Smekalov, del Ballet del Teatro Mariinsky, y Mikhail Kaniskin y Elisa Carrillo, del Ballet Estatal de Berlín.