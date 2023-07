Durante la conferencia de prensa se le preguntó a Gonzalo Espina si es dueño de un departamento en el complejo City Towers, que ha sido relacionado con el presunto cártel inmobiliario, a lo que el ex panista dijo que sus propiedades están registradas en su declaración patrimonial, no las tengo por qué ventilar aquí. Además, si recuerdo, nunca he sido funcionario de la alcaldía Benito Juárez, no he tenido ningún conflicto de intereses y nunca formé parte de ese cártel .

Persiste opacidad en MH

Por otra parte, el Info ordenó a la alcaldía Miguel Hidalgo, a cargo de Mauricio Tabe, que transparente un convenio con el Instituto Federal de Telecomunicaciones en materia de alfabetización digital.

De acuerdo con los comisionados, un particular pidió copia del convenio; sin embargo, la alcaldía clasificó como confidencial parte del documento, pese a la obligatoriedad de publicar contratos y convenios. Por lo anterior, se ordenó a la demarcación remitir la versión íntegra del convenio.