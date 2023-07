Emir Olivares y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Martes 11 de julio de 2023, p. 13

Ya fue liberada la cantante Nayeli Cyrene Cinco Martínez, quien había sido secuestrada hace unas semanas en Chiapas, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque apuntó que la familia no quiere opinar, no quiere saber nada y se le debe respetar .

Enfatizó que sus opositores intentan generar la percepción de que en esa entidad hay una crisis de violencia generalizada, lo que rechazó.

Han querido crear un ambiente de que en Chiapas hay mucha inseguridad, mucha violencia, pero no, yo les puedo probar con datos que no hay homicidios, no tenemos un índice delictivo alto , aseveró temprano ayer en Palacio Nacional.

Ante pregunta sobre la creación de al menos 14 grupos de autodefensa en el estado, reconoció que sí han surgido, aunque acotó que no muchos . Y destacó que hay presencia de la Guardia Nacional para garantizar la seguridad.

Afirmó que Chiapas es uno de los estados con menor índice delictivo, incluidos los homicidios dolosos; y aceptó que el desplazamiento forzado es común en la entidad.

Presentó dos gráficos con las cifras oficiales sobre incidencia de ese crimen. En uno, se mostró un promedio de 36 homicidios por cada 100 mil habitantes, ocupando la posición 26 nacional; mientras en otra lámina se detalló que suman mil 969 asesinatos del inicio de su gobierno y hasta mayo pasado, ubicando el estado en el lugar 21 nacional en incidencia de ese delito.