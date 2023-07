Los primeros dieron la bienvenida y el pésame a Porfirio Thierry, Alejandro, Lorena y Verónica Muñoz Ledo, hijos del ex dirigente partidista y ex parlamentario, así como a sus nietos.

Incluso señaló que a Muñoz Ledo la historia nacional le habría reservado un gran capítulo: colocar la banda presidencial al líder de la Cuarta Transformación, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Su partida es una pérdida colectiva e irreparable .

Fuera del protocolo, más allá de la participación de su compañera Marcela Guerra, el diputado Augusto Gómez Villanueva pidió intervenir desde su curul.

Integrantes ambos del gabinete de Luis Echeverría (1970-1976), Gómez Villanueva argumentó: “Porfirio me preguntaría ‘¿por qué no hablaste, Augusto?’ Hermano y compañero de toda una vida, y ante sus hijos y nietos, quiero dejar constancia de lo que nos unió”.

El diputado priísta resaltó que no es momento del juicio sobre Muñoz Ledo porque su herencia no se medirá en lo material, sino en su gran aportación a la libertad política y a la justicia de México. Me atrevo a decir que su última voluntad fue reintegrar su retrato al óleo en el salón Presidentes de la sede nacional del PRI .

Aleida Alavez precisó que en Morena no sorprendió ni molestaron las críticas al movimiento y al Presidente. Era parte de su esencia el ser crítico, incisivo que increpaba a quien contestaba el poder .