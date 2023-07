Juan Luis Cruz Pérez

La Jornada de Oriente

Periódico La Jornada

Martes 11 de julio de 2023, p. 7

Tlaxcala, Tlax., El presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, no debe ser omiso ni ignorar la petición de quitar toda la propaganda de los participantes en el proceso para definir al coordinador nacional de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, exigió Ricardo Monreal Ávila.

El senador con licencia, quien se reunió ayer en esta capital con simpatizantes, sostuvo que los excesos en la contratación, pago y uso de propaganda con anuncios espectaculares, rotulación de bardas y artículos promocionales, por parte de la mayoría de los contendientes en este proceso, va en contra de nuestros documentos, y reflejan el dispendio que siempre criticamos .

Lamentó que desde el pasado 5 de julio envió una carta al dirigente nacional morenista para pedirle que se baje toda la propaganda que existe , a fin de realizar un proceso transparente, de ideas y no de recursos.