Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Martes 11 de julio de 2023, p. 5

El comité organizador del Frente Amplio por México, conformado por PRI, PAN y PRD, validó el registro de 13 de los 33 aspirantes que se inscribieron para el proceso interno. Fueron admitidos seis del blanquiazul, dos del tricolor, dos del sol azteca y tres ciudadanos que se presentaron como no militantes de alguna de las fuerzas políticas.

Tras ello, realizarán a partir de mañana y hasta el 5 de agosto la recolección de las 150 mil firmas que requieren para avanzar a la siguiente fase. Por su parte, la senadora panista Xóchitl Gálvez, una de las aspirantes admitidas por el comité, comenzará desde hoy con una serie de encuentros en Coahuila.

Además de Gálvez, por parte del PAN, el diputado Santiago Creel continúa dentro del proceso interno, así como el ex senador Jorge Luis Preciado y el ex gobernador de Querétaro Ignacio Loyola.

También fue admitida la participación del ex gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca, a quien el Congreso de la Unión desaforó en 2021 luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) inició un proceso en su contra por delincuencia organizada e incluso ordenó su detención, que no se cumplimentó tras diversos amparos legales promovidos por el ex gobernador.

De igual forma, avanzó en el proceso al diputado Gabriel Quadri, quien permanece inscrito en el listado del Instituto Nacional Electoral (INE) de personas sancionadas en materia de violencia política en razón de género.