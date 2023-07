Alonso Urrutia y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Martes 11 de julio de 2023, p. 5

No por haber nacido en un pueblo de Hidalgo significa que se le tiene amor al pueblo , consideró el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien expresó que aun cuando están inflando a Xóchitl Gálvez, no levanta, no va a levantar . Adelantó que, como parte del pacto opositor para postularla como candidata presidencial, se acordó que el alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, sea el abanderado a la jefatura de Gobierno capitalino, a pesar de los escándalos de corrupción .

Aseveró que el proceso interno en su movimiento dista del flanco derecho, que ahí ya eligieron los de arriba; Diego, Fox, Salinas y los medios ya eligieron a la señora Xóchitl, eso ya está resuelto . Aun cuando les moleste a sus adversarios –dijo– no puede quedarse callado ante quienes quieren regresar al sistema de corrupción: ¿Cómo, si estoy viendo que hay una pandilla de rufianes, hambrientos de dinero, que no les importa el bienestar del pueblo, si soy presidente, cómo no los voy a denunciar?