De Los Corresponsales

Periódico La Jornada

Martes 11 de julio de 2023, p. 4

Periodistas de Jalisco, Oaxaca, Aguascalientes y Veracruz se manifestaron este lunes para exigir que se detenga la violencia contra su gremio y repudiar el homicidio del corresponsal de La Jornada en Nayarit, Luis Martín Sánchez Íñiguez.

Unos 50 reporteros, fotógrafos y camarógrafos de medios jaliscienses protestaron en el parque Revolución del centro de Guadalajara, donde demandaron justicia y pasaron lista a los comunicadores asesinados este año en el país. Asimismo, ofrecieron su solidaridad a sus colegas de Veracruz, dado que el reportero gráfico Juan Carlos Hinojosa Viveros está desaparecido desde el pasado 6 de julio.