Los antecedentes políticos y administrativos de Salgado Pineda eran magros: asesora de un diputado local de Morelos, presidenta del DIF municipal cuando su padre era presidente y empleada en un área de una secretaría del gobierno del priísta saliente Héctor Astudillo. La improvisación hizo que el discurso y la base social de la candidata correspondiera explícitamente al senador desplazado, de quien se dice que gobernará 12 años.

Los acontecimientos de este lunes en Chilpancingo constituyen una llamada de atención al cuatroteísmo que considera válido echar mano de lo que se pueda para alcanzar triunfos electorales formales que en el fondo significan retrocesos y contradicciones, cuando menos. El uso del dinero abundante e indetectable para las campañas y procesos electorales, y no hay por qué pensar sólo en el pasado, han significado compromisos a cumplir cuando se llega al poder, bajo riesgo de desestabilizadoras acometidas de los factores financistas cuando no se respetan los tratos o no se cumplen a satisfacción de la parte capitalista.

En el flanco opositor al obradorismo transcurre penosamente el proceso de designación de Xóchitl Gálvez como candidata a la Presidencia de la República. Ayer se anunció que de los 33 aspirantes originales se pasó a una semifinal de 13.

No se aceptó a Juanito (Rafael Acosta), lo cual habría dado variedad al asunto. Pero sí avanzaron Francisco Javier García Cabeza de Vaca, prófugo en el extranjero por acusaciones que le llevarían a la cárcel, y Gabriel Quadri, inscrito por orden judicial en el registro de personas que han ejercido violencia política contra mujeres, aunque los juzgadores le dejaron la puerta abierta a una candidatura, pues las normas no permitieron retirarle la consideración de tener un modo honesto de vivir , que es un requisito de elegibilidad. ¡Hasta mañana!

