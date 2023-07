Llama al pensamiento crítico ante la información digital

E

l editorial de La Jornada (7/7/23) concuerda con el estábamos mejor sin información digital de Noam Chomsky (David Brook y Jim Cason, 5/7/23).

Al respecto, un par de reflexiones: 1. Los dueños de las redes sociales, dice el editorial, confunden de forma inconsciente a sus usuarios.

Pero acotemos: dicha inconsciencia no es sobre lo que hacen, sino lo que significan sus acciones; ello, pese a que un grupo de los creadores de las redes han declarado el horror de no haberse dado cuenta del monstruo digital creado y de no haber advertido del peligro a los dueños.

2. El editorial precisa: la inconsciencia de los dueños es correlativa a su falta de escrúpulos y a la “incapacidad de entender lo que significa la comunicación como necesidad humana…”

Mas, hay que decirlo, algunos de los usuarios de las redes sufren el mismo mal. Padecen disfunción del cerebro moral, tanto en la estructura como en el contenido, que les impide evaluar el significado ético de sus acciones y, entre más distantes estén físicamente los emisores-receptores de los mensajes, menos inhibiciones hay para deshumanizarse y violentarse mutuamente. Las redes sociales facilitan y estimulan el proceso sin control alguno.

Saúl Renán León Hernández

Reprocha la presión de EU para que se importe maíz transgénico

Razón tiene la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), en cuanto a la controversia con Estados Unidos en el Tratado comercial T-MEC, al decir que México sigue estando amenazado por conducto del gobierno, su Congreso y cabilderos para imponer a nuestro país la compra de maíz transgénico para consumo humano.

México tiene muchos motivos de gran peso para rechazar dicha exigencia comercial: la defensa de los maíces nativos en su gran diversidad; la salud de la población en general, afianzar el avance de lograr la soberanía e independencia alimentaria; el rechazo gradual del uso del glifosato herbicida sumamente dañino aparejado con los transgénicos y, por si fuera poco, el apoyo que se debe dar a los pequeños y medianos campesinos mexicanos que están siendo afectados por las trasnacionales que imponen sus monopolios, oligopolios y dumping; es decir, el pez más gordo se come al chico, como ha sucedido en el neoliberalismo.

Causa extrañeza ver la imposición casi autoritaria hacia nuestro país en el tema alimentario, causa risa y enojo a la vez, como quien quiere obligar a que el niño coma su sopa.