Martes 11 de julio de 2023, p. 25

Madrid. El esperado cara a cara entre los dos principales candidatos en las elecciones generales del próximo 23 de julio en España, el presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez, y el aspirante del derechista Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, fue un intercambio de acusaciones mutuas y un sinfín de interrupciones que impidieron en muchas ocasiones escuchar el contenido de las intervenciones.

Mientras Sánchez acusó a Feijóo de pactar con la ultraderecha de Vox, el líder conservador denigró las alianzas de la actual coalición del gobierno con la izquierda independentista vasca, EH-Bildu, que tildó de brazo político de ETA .

Es el único debate y una cita crucial para ambos líderes, sobre todo para Sánchez, que según todos los sondeos sufrirá una importante pérdida de votos y escaños y quedará por detrás del PP en más de seis puntos porcentuales y entre 15 y 40 escaños menos.

De ahí la relevancia de la discusión, que se llevó a cabo en el grupo mediático privado Atresmedia, en detrimento de la Radio y Televisión Pública Española (RTVE), que sufrió el veto de Núñez Feijóo acusándola de falta de imparcialidad .

A lo largo de la actividad, en la que se habló de economía, vivienda, servicios públicos, política institucional, violencia de género y pactos de gobierno, Sánchez mantuvo una estrategia combativa, en la que destacó el peligro que supone para la democracia española un potencial gobierno entre el PP y Vox, que niega la violencia de género, el cambio climático y que defiende ideas xenófobas y homófobas. Incluso advirtió que el PP y Feijóo querían meter a España en un túnel del tiempo tenebroso en el que vuelvan la censura, la intolerancia y la persecución por cuestiones de sexo o ideología.